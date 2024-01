La majorité des Israéliens sont insatisfaits de l'action du pays sur le plan sécuritaire

Seuls 16 % des Israéliens juifs estiment que la politique sécuritaire du gouvernement est efficace, contre 44 % qui pensent le contraire, selon un sondage mené conjointement par l'Université de Tel-Aviv et l'Université hébraïque.

Concernant la gestion des opérations contre le Hezbollah, 41 % la jugent "mauvaise" contre seulement 22 % qui la qualifient de "bonne". Ils sont 65 % à estimer qu’une action militaire devrait être entreprise contre le Hezbollah jusqu’à ce que sa menace soit écartée, ceci même s’il existe un risque que cela conduise à une guerre totale entre Israël et le Liban. Ils sont un peu moins nombreux - 59 % - à vouloir une telle action militaire si elle débouche sur un conflit avec l'Iran.

82 % des personnes interrogées se déclarent toutefois en faveur d'une solution diplomatique pour apaiser les tensions, affirmant qu'une pression internationale devrait être exercée pour forcer le Hezbollah à respecter la résolution 1701 de l'ONU et à retirer ses forces de la frontière.

Pour ce qui est des opérations antiterroristes menées en Cisjordanie, les avis sont très partagés. 35 % qualifient l'action de Tsahal dans la région de "forte", contre 32 % qui la jugent trop faible. Interrogés enfin sur leur opinion concernant la politique d'Israël envers l'Iran, 47 % des sondés disent qu'elle est "mauvaise" contre seulement 23 % qui la qualifient de "bonne".

L'enquête a été réalisée par des chercheurs de l'Université hébraïque et de l'Université de Tel Aviv auprès d'un échantillon de 1 475 citoyens juifs d'Israël âgés de 18 ans et plus représentatif de la société juive israélienne en termes d’âge, de sexe, de degré de religiosité, de zone de résidence, de position politique et de participation électorale aux dernières élections à la Knesset.