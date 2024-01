"Le droit du peuple palestinien à construire son propre État doit être reconnu par tous" (Guterres)

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est exprimé sur la guerre Israël-Hamas au Sommet du G77 Sud à Kampala.

"Les bombardements israéliens incessants sur Gaza, en réponse aux horribles attaques terroristes du Hamas, constituent la campagne la plus destructrice menée depuis que je suis devenu Secrétaire général", a-t-il dit.

"Le nombre de victimes civiles, notamment des femmes, des enfants et notre propre personnel, est sans précédent en si peu de temps. Ce chiffre continue d’augmenter, et la faim et la maladie s’ajoutent désormais au bilan. Plus de 100 jours après le 7 octobre, plus de 100 otages sont toujours détenus. Et je ne renoncerai pas à appeler à un cessez-le-feu humanitaire immédiat", a-t-il poursuivi.

"C’est la seule manière de mettre fin à ce cauchemar des civils de Gaza, de faciliter la libération de tous les otages et d’empêcher le conflit d’engloutir toute la région. Le refus d’accepter la solution à deux États pour Israël et les Palestiniens, ainsi que le déni du droit à un État pour le peuple palestinien, sont inacceptables. Ce refus prolonge un conflit qui est devenu une menace majeure pour la paix et la sécurité mondiales, exacerber la polarisation et enhardit les extrémistes du monde entier", a affirmé Guterres. "Le droit du peuple palestinien à construire son propre État doit être reconnu par tous."

