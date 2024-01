"Je rejette la demande du Hamas du retrait des forces à Gaza, cela voudrait dire que nos soldats sont morts en vain" (Netanyahou)

"Nous poursuivons la guerre sur tous les fronts et dans tous les secteurs. Nous n'accordons l'immunité à aucun terroriste. Ni à Gaza, ni au Liban, ni en Syrie, ni ailleurs. Celui qui essaie de nous faire du mal, nous l'atteindrons," a affirmé le Premier ministre Netanyahou dimanche.

"Concernant nos personnes enlevées, nous avons ramené 110 d'entre elles à la maison à ce jour, et nous nous engageons à toutes les ramener. C’est l’un des objectifs de la guerre et la pression militaire est une condition nécessaire à sa réalisation. J'y travaille 24 heures sur 24. Mais pour être clair, je rejette catégoriquement les conditions de reddition des monstres du Hamas. En échange de la libération de nos otages, le Hamas exige la fin de la guerre, le retrait de nos forces de Gaza, la libération de tous les meurtriers et violeurs de Nuh'ba et le maintien du Hamas intact", a-t-il poursuivi.

"Si nous acceptons cela, nos soldats sont tombés en vain. Si nous acceptons cela, nous ne pourrons pas garantir la sécurité de nos citoyens ni ramener les évacués chez eux en toute sécurité, et le prochain 7 octobre ne sera qu’une question de temps", a affirmé Netanyahou.

"Je ne suis pas prêt à supporter une atteinte aussi fatale à la sécurité d'Israël, c'est pourquoi nous ne l'accepterons pas. Les conditions fixées par le Hamas accentuent une vérité simple : rien ne remplace la victoire. Seule une victoire complète garantira l’élimination du Hamas et le retour de toutes nos personnes enlevées. Gaza doit être démilitarisée et sous le contrôle sécuritaire total de l’État d’Israël. En tant que Premier ministre d’Israël, j’ai fermement maintenu cette position face aux fortes pressions internationales et internes. C’est mon insistance qui a empêché pendant des années la création d’un État palestinien qui aurait constitué un danger existentiel pour Israël. Tant que je serai Premier ministre, je continuerai de m’y tenir fermement. Si quelqu’un a une position différente, qu’il fasse preuve de leadership et expose honnêtement sa position aux citoyens d’Israël", a-t-il conclu.