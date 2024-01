Arabie saoudite : "pas de liens avec Israël avant la création d'un État palestinien" (ministre des AE)

L'Arabie saoudite n'établira pas de relations diplomatiques avec Israël tant que la question palestinienne ne sera pas résolue au préalable, a déclaré le ministre des Affaires étrangères du royaume, le prince Faisal bin Farhan, dans une interview diffusée dimanche.

"Pour que la région connaisse une véritable paix, une véritable stabilité et une véritable intégration qui apporte des avantages économiques et sociaux à nous tous, y compris à Israël, il faut passer par la paix, par un processus crédible et irréversible vers un État palestinien," déclaré le prince Faisal à CNN.

"Nous sommes entièrement prêts. Pas seulement l’Arabie Saoudite, mais aussi les pays arabes, pour s’engager dans ce dialogue. J'espère que les Israéliens le seront aussi, mais c'est à eux de prendre cette décision,"a-t-il dit.

"Ce que nous constatons, c’est que les Israéliens écrasent Gaza, la population civile de Gaza", a déclaré le prince Faisal. "Cela est totalement inutile, totalement inacceptable et doit cesser".