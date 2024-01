Les √Čtats-Unis et l‚ÄôEurope font pression sur Isra√ęl pour qu‚Äôil achemine l‚Äôaide √† Gaza via le port d‚ÄôAshdod

Le New York Times rapporte ce matin que des responsables am√©ricains, britanniques et europ√©ens font pression sur Isra√ęl pour qu'il autorise le flux d'aide vers la bande de Gaza directement via le port d'Ashdod, afin d'att√©nuer la crise humanitaire dans la bande. L‚Äôune des sources interrog√©es par le journal a d√©clar√© que le secr√©taire d‚Äô√Čtat am√©ricain Anthony Blinken avait insist√© en ce sens lors des discussions qu‚Äôil avait eues lors de sa visite en Isra√ęl au d√©but du mois. Selon la proposition promue aux √Čtats-Unis et en Europe, l'aide humanitaire destin√©e √† la bande de Gaza sera transport√©e jusqu'au port d'Ashdod via Chypre, et de l√† elle sera achemin√©e vers la bande de Gaza par le passage de Kerem Shalom.