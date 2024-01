Jérusalem : des familles d'otages manifestent en dressant des tentes devant le domicile de Netanyahou

Un groupe de familles d'otages et de manifestants a bloqué la circulation devant la résidence privée du Premier ministre Benjamin Netanyahou, dans la rue Azza à Jérusalem, dimanche soir, exigeant que le gouvernement parvienne à un accord pour assurer le retour des otages restants en captivité dans les geôles du Hamas. Organisée par le Forum des familles d'otages et de disparus, la manifestation s'est déroulée sur un fil ténu, tentant de rendre le gouvernement actuel responsable de la vie des otages tout en évitant de condamner ouvertement les dirigeants actuels d'Israël.

Yonatan Sindel/Flash90

Au milieu des discours des membres des familles des otages, les organisateurs ont dû rapidement faire taire certains manifestants qui se sont mis à crier "Honte !" contre le gouvernement. Les participants se sont rassemblés autour d'un cercle de tambours et ont brandi des pancartes sur lesquelles figuraient les visages et les noms de ceux qui sont toujours détenus par le Hamas, en criant : "Le cabinet est responsable de la vie des otages".

Orin Gantz, la mère d'Eden Zacharia, 28 ans, qui a été enlevée et assassinée en captivité par le Hamas, a pris la parole et exhorté le Premier ministre et le cabinet de guerre à "renoncer à leur ego". "Ma fille n'est pas seulement morte, elle est morte sous nos yeux", a-t-elle déclaré. "Bibi Netanyahou, nous avons confiance en vous. Il n'y a personne d'autre qui puisse [rendre les otages]", a-t-elle poursuivi. "107 jours, ils n'ont pas le temps. En captivité, il n'y a pas de lendemain. Je le sais parce que j'ai reçu un corps." Shay Binyamin, la fille de Ron Binyamin, 53 ans, enlevé à Gaza lors d'une promenade à vélo le 7 octobre près du kibboutz Be'eri, a déclaré qu'elle en avait assez de supplier le gouvernement pour le retour des otages et qu'elle exigeait maintenant un accord. "Nous entendons sans cesse parler d'autres personnes enlevées qui ont été assassinées, comme si nous jouions à la roulette russe. Je ne peux pas attendre chaque jour de savoir lequel des otages a été exécuté", a-t-elle déclaré.

Après la fin des discours, les familles ont planté des tentes en contrebas de la maison de Netanyahou, avec l'intention d'y rester jusqu'à ce que "le Premier ministre accepte un accord pour le retour des otages", selon le porte-parole des familles d'otages et de disparus, Haim Rubinstein.