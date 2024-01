"Toute proposition dans laquelle le Hamas inclut un arrêt des hostilités n'aura pas lieu", déclare un ministre israélien

Sur fond d’informations faisant état d'un nouvel accord permettant la libération d’otages, le ministre israélien de l'Innovation, des Sciences et de la Technologie, Ofir Akunis a estimé que "le Hamas n'est pas en mesure de fixer ses conditions". "Toute proposition incluant un arrêt des hostilités n'aura pas lieu. Seuls la force et le pouvoir permettront un accord, cette guerre ne se terminera pas avant la défaite du Hamas", a-t-il martelé lors d’une interview accordée lundi à la chaîne israélienne Kan. Il s’est également clairement opposé à l'idée selon laquelle la poursuite des combats dans la bande de Gaza signifierait la mort certaine des otages.

Miriam Alster/Flash90

Le ministre du gouvernement d'urgence, Hili Tropper a également évoqué les informations faisant état d'un accord soulignant que le retour des otages ne dépendait pas que d’un unique paramètre. Selon lui, la libération des otages nécessite l'utilisation de deux fonctions : la pression militaire ainsi que la pression politique et humanitaire. "Nous ne pensons pas qu'il soit possible d'en finir tant que le Hamas est au pouvoir, il existe un consensus sur cette question, mais nous voyons parfois une voie différente pour y parvenir", a-t-il noté. Au sujet de la création d'un État palestinien afin d'aboutir à une normalisation avec l'Arabie Saoudite, Hili Tropper a clairement fait savoir qu'"un État palestinien n'est pas du tout à l'ordre du jour".

Avshalom Sassoni‎‏/Flash90

Dimanche soir, le Wall Street Journal a rapporté que les États-Unis, l’Égypte et le Qatar faisaient pression sur Israël et le Hamas pour qu’ils s’engagent dans un processus diplomatique afin de mettre un terme à la guerre, qui débuterait par la libération des otages et mènerait au retrait de Tsahal de la bande de Gaza. Les deux parties auraient donné leur accord pour mener des discussions autour de cette proposition, et les négociations devraient se poursuivre au Caire dans les prochains jours. Des informations contradictoires indiquent cependant qu’Israël et le Hamas n'ont pas accepté les termes de la nouvelle proposition qui comprend des mesures contraires aux positions des deux parties.

IDF Spokesperson

Le conseiller média du Hamas, Tahar al-Nunu, a déclaré qu'il n'y avait pas de réels progrès, tandis que les responsables israéliens se sont refusés à tout commentaire. "Nous en sommes encore au stade de la détermination des règles générales", a déclaré Bassem Naim, membre du bureau politique du Hamas à l'étranger. "Pour l'instant, nous ne pouvons pas dire que nous sommes proches d'un accord".