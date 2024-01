Borrell : "La situation humanitaire à Gaza ne pourrait être pire, je veux une solution à deux États"

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a qualifié de "désastreuse" la situation humanitaire dans la bande de Gaza, soulignant l'urgence d'agir. "La situation à Gaza a atteint un point critique. Nous devons envisager rapidement des mesures concrètes pour une solution à deux États", a-t-il insisté. Borrell a également remis en question les méthodes d'Israël face au Hamas, les jugeant "inappropriées" pour résoudre le conflit.

"À partir de maintenant, je ne parlerai plus du processus de paix, mais je veux un processus de solution à deux États", a déclaré M. Borell aux journalistes avant une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne.

Vendredi, le chef de la diplomatie européenne avait accusé Israël d'avoir "créé" et "financé" le Hamas. "Nous pensons qu'une solution à deux États doit être imposée de l'extérieur pour ramener la paix. Même si, et j'insiste, Israël réaffirme son refus (de cette solution) et, pour l'empêcher, il est allé jusqu'à créer lui-même le Hamas", a déclaré M. Borrell. "Le Hamas a été financé par le gouvernement israélien pour tenter d'affaiblir l'Autorité palestinienne du Fatah. Mais si nous n'intervenons pas fermement, la spirale de la haine et de la violence se poursuivra de génération en génération, de funérailles en funérailles."