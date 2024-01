Israël : le conflit impacte gravement la santé mentale et la situation économique des habitants du nord (étude)

Une étude récente, menée conjointement par le Tel Hai Academic College et la Fondation Ronald Rudberg, a mis en lumière les conséquences alarmantes des combats prolongés contre le Hezbollah sur les habitants du nord d'Israël, en particulier dans l'est de la Galilée. Cette recherche, impliquant 2 000 résidents locaux, révèle une détérioration considérable de leur état mental, économique et social depuis le début du conflit.

Les résultats de l'étude montrent que le bien-être mental des habitants a été gravement affecté. Depuis le 7 octobre, un nombre alarmant de résidents présentent des symptômes de stress post-traumatique, trois fois plus élevé que les niveaux normaux. L'évacuation des maisons et l'incapacité à retrouver une vie normale exacerbent cette situation. Du point de vue économique, la guerre a eu un impact dévastateur sur la capacité de travail des habitants. Parmi ceux qui ont été évacués, 50% ont signalé une diminution significative de leur capacité à travailler. Même parmi ceux qui sont restés, 37% ont subi des blessures qui affectent leur travail. De plus, 48% des personnes interrogées ont déclaré une détérioration de leur situation financière. Cette crise économique est particulièrement aiguë chez les chefs d'entreprise et les travailleurs indépendants de la région, avec 88% d'entre eux signalant une baisse de leurs revenus.

Photo by Ayal Margolin/Flash90

L'étude a également mis en évidence l'impact du conflit sur les relations communautaires et personnelles. Environ 43% des personnes évacuées ont indiqué que leurs relations et leur vie sociale avaient été négativement affectées par la situation actuelle. Face à ces résultats troublants, Benny Ben-Mobacher, président d'Eshkol Galil Mizrahi et chef du conseil régional de Hermon Mova'at, a exprimé une demande urgente pour une solution durable. Il a souligné que les résidents de l'est de la Galilée ne prévoient pas de retourner chez eux tant qu'une sécurité complète n'est pas garantie dans la région. Ben-Mobacher a appelé à une action immédiate des ministères concernés : "Les résultats révèlent sans équivoque que les résidents de l'est de la Galilée sont déterminés à ne pas regagner leurs domiciles tant que la sécurité totale de la région n'est pas assurée. Ils appellent à une résolution à la fois militaire et politique du conflit, rejetant catégoriquement toute solution provisoire. Cette situation exige des actions immédiates et décisives de la part des autorités".