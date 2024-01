Israël : visite d'une délégation de procureurs étrangers dans les kibboutz attaqués par le Hamas

Une délégation de procureurs généraux de pays dont les citoyens ont été assassinés ou kidnappés le 7 octobre sera en visite en Israël ce lundi. Parmi les membres de cette délégation figurent les chefs des parquets d'Allemagne, des États-Unis, de Bulgarie, de République tchèque, du Portugal et d'Estonie, ainsi que des représentants des ambassades du Japon, d'Australie et du Danemark. Tous se rendront notamment sur les lieux des massacres perpétrés par le Hamas dans le sud du pays.

Ils rencontreront par ailleurs de hauts responsables du ministère de la Justice, dont le conseiller juridique du gouvernement, le procureur général et certains membres de la délégation israélienne à La Haye. De hauts responsables de la défense, du ministère des Affaires étrangères et de la police israélienne présenteront à la délégation un large aperçu de l'organisation terroriste du Hamas et de ses crimes. Les membres de la délégation rencontreront enfin des familles dont les proches ont été assassinés ou kidnappés. La venue en Israël de ces procureurs étrangers est loin d'être anodine, alors qu'Israël fait face à une plainte pour génocide à Gaza déposée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice.

Le directeur général du ministère de la Justice, Itamar Donenfeld, explique que le déplacement de cette délégation s'inscrit dans le cadre des efforts menés par Israël pour faire prendre conscience au monde de l'ampleur des crimes du Hamas. "La visite de ces responsables dans les kibboutz du sud et leur rencontre avec les familles des otages seront l'occasion de présenter une image claire, précise et sans interférence des crimes odieux que le Hamas a commis, non seulement contre les Israéliens mais contre l'humanité toute entière", a-t-il souligné.