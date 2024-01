Complotisme: la négation du massacre du 7 octobre se répand aux États-Unis

Le Washington Post a fait état, dimanche, d'une montée inquiétante du négationnisme concernant le massacre du 7 octobre perpétré par le Hamas dans le sud d'Israël, et qui a coûté la vie à près de 1200 personnes. Bien que de nombreuses preuves, dont des enregistrements et des vidéos des exactions, attestent la responsabilité du Hamas, une tendance croissante à nier le massacre émerge, notamment aux États-Unis, indique le journal.

Ce phénomène de négationnisme se propage en ligne, avec des accusations selon lesquelles l'armée israélienne aurait orchestré le massacre pour "justifier une invasion de Gaza", ou que les États-Unis seraient impliqués. Ces théories sont particulièrement répandues sur des plateformes telles que Tik Tok et Reddit, où des utilisateurs accusent Israël d'avoir mené une attaque sous "faux drapeau". L'article du Washington Post cite par exemple Mirella Monte, une agente immobilière et thérapeute holistique de Caroline du Sud. Initialement choquée par les nouvelles du massacre, elle est aujourd'hui convaincue, en se basant sur des informations d'un groupe Telegram, que l'attaque était une opération d'Israël sous fausse bannière, avec la complicité américaine, pour justifier un "génocide" à Gaza. Ce récit falsifié s'est également répandu lors de manifestations anti-israéliennes.

Bassem Naim, un haut responsable du Hamas, a nié toute implication du groupe dans la mort de civils, la qualifiant de "propagande israélienne". Cette déclaration a trouvé écho chez certains utilisateurs de Reddit, qui soutiennent la thèse du "faux drapeau" d'Israël. Des sites d'information extrémistes tels qu'Electronic Intifada et GrayZone ont également repris cette version, allant jusqu'à affirmer que la majorité des victimes israéliennes ont été tuées par Tsahal et non par le Hamas.

Ce phénomène de négationnisme n'est pas limité à l'extrême gauche, mais inclut également des extrémistes de droite et des négationnistes de l'Holocauste. Selon une enquête menée par The Economist et l'Institut YouGov, un jeune Américain sur cinq pense que la Shoah est un "mythe", et plus d'un cinquième considère que les faits sur l'Holocauste sont "exagérés".