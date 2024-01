"Il n'y a pas de véritable proposition de la part du Hamas", dit Netanyahou aux familles des otages

"Contrairement à ce qu'ils disent, il n'y a pas de véritable proposition du Hamas, ce n'est pas vrai", a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors d’une rencontre lundi avec les familles des otages. "Je le dis aussi clairement que possible parce qu'il y a tellement de choses fausses qui doivent vous tourmenter. En revanche, il existe une initiative de notre part, mais je ne m'étendrai pas dessus", a-t-il ajouté.

Yonatan Sindel/Flash90

Par ailleurs, des membres de familles d’otages ont fait irruption à l'audience de la commission des Finances de la Knesset brandissant des pancartes sur lesquelles était inscrit "Vous ne resterez pas assis ici pendant qu'ils sont là-bas". Les familles ont appelé les députés à agir pour la libération immédiate de leurs proches. "Ma position et celle de tous les députés est que racheter les captifs est la mitzva (commandement de la Torah) la plus importante du judaïsme", leur a répondu le président de la commission, Moshe Gafni.

Lundi matin, le média qatari Al-Araby Al-Jadeed rapportait les propos d’un responsable égyptien selon lesquels les médiateurs égyptiens ont ressenti une certaine flexibilité de la part des dirigeants du Hamas. "Cette flexibilité s'accompagne du principe d'un cessez-le-feu global et irrévocable", a-t-il néanmoins tempéré.

Yonatan Sindel/Flash90

Le ministre israélien de l'Innovation, des Sciences et de la Technologie, Ofir Akunis a déclaré sur Kan le même jour que "toute proposition incluant un arrêt des hostilités n'aura pas lieu, cette guerre ne se terminera pas avant la défaite du Hamas". "Le Hamas n'est pas en mesure de fixer ses conditions", a-t-il ajouté. Il s’est également clairement opposé à l'idée selon laquelle la poursuite des combats dans la bande de Gaza signifierait la mort certaine des otages.

"Nous ne pensons pas qu'il soit possible d'en finir tant que le Hamas est au pouvoir, il existe un consensus sur cette question", a quant à lui estimé le ministre du gouvernement d'urgence, Hili Tropper. Selon lui, les otages ne pourront être libérés qu’en exerçant une pression militaire et une pression politique et humanitaire.