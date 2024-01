Gaza : Tsahal détruit l'une des plus importantes bases d'entraînement du Hamas

Les forces de Tsahal ont localisé et détruit l'une des plus grandes bases d'entraînement du Hamas dans la bande de Gaza. Le complexe comprenait un centre d'entraînement souterrain, un simulateur de tir de mortiers et une piscine destinée à préparer un raid naval. Elle incluait également des bureaux de commandement de l'organisation terroriste. Une entrée de tunnel menant à un souterrain offensif de deux kilomètres de long a par ailleurs été découverte dans la zone. Cette opération a eu lieu dans le contexte d'attaques contre des cibles militaires dans la région de Darj Tupah, au nord de la bande de Gaza.

Lors d'une opération distincte, les forces de Tsahal ont démantelé un complexe utilisé pour tirer des roquettes. L'un des lanceurs a été trouvé près d'un puits opérationnel d'où sont sortis deux terroristes armés de missiles antichars qui ont aussitôt été éliminés. Un site opérationnel de lancement de missiles contre des avions a lui aussi été détruit.