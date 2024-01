Gaza: Israël propose deux mois de trêve et le retrait de certaines zones contre la libération des otages (sources)

Israël mène des négociations pour un nouvel accord en vue d'une libération des otages, sous les auspices du Qatar. Des progrès notables auraient été réalisés après un "assouplissement" des position du Hamas qui pour l'instant conditionnait la libération des captifs à un cessez le feu total.

Il s'agit d'un accord en plusieurs étapes, dans lequel, dans un premier temps, les otages femmes, enfants et malades seraient libérés. En échange, Israël observerait un cessez-le-feu de deux mois, selon des sources sécuritaires, opèrerait un retrait "tactique et significatif" des forces de Tsahal dans plusieurs zones de la bande de Gaza - sans toutefois s'engager à la fin des combats - et libérerait les prisonniers de sécurité des prisons israéliennes.

Dans un second temps, les hommes jeunes seraient libérés. Dans un troisième temps, les soldats et les dépouilles des otages tués seront rendus à Israël. A chacune des étapes, Israël consentirait à la libération de prisonniers palestiniens, y compris des terroristes "durs".

Israël s'attendait à recevoir aujourd'hui une réponse du Hamas, via le Qatar, sur les grandes lignes de cet accord, mais l'activité massive de Tsahal à Khan Yunès à Gaza aurait retardé d'un jour ou deux une réaction de l'organisation terroriste.

