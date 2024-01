Frappes nocturnes américano-britanniques contre des cibles houthies au Yémen

L'attaque au Y√©men a √©t√© men√©e par Les √Čtats-Unis et la Grande-Bretagne ont men√© durant la nuit des frappes contre huit cibles Houthis avec le soutien de l'Australie, de Bahre√Įn, du Canada et des Pays-Bas, a indiqu√© le commandement central am√©ricain au Moyen-Orient (Centcom). "Les frappes visaient des zones du Y√©men contr√īl√©es par les Houthis qui attaquent r√©guli√®rement les navires de commerce international et les navires de la marine am√©ricaine, avec pour but de nuire √† la capacit√© des Houthis √† poursuivre leurs attaques. Les cibles comprenaient des syst√®mes et lanceurs de missiles, des syst√®mes de d√©fense a√©rienne, des radars et des installations de stockage d‚Äôarmes", a d√©clar√© le Centcom.