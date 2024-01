Le Mossad propose l'exil de Gaza aux dirigeants du Hamas

Le directeur du Mossad, David Barnea, a proposé aux dirigeants du Hamas de quitter la bande de Gaza dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu plus large, a rapporté CNN lundi, citant deux fonctionnaires au fait des discussions internationales en cours. Le scénario aurait été discuté au moins deux fois au cours des négociations sur le cessez-le-feu : une première fois en décembre à Varsovie par Barnea, et une seconde fois ce mois-ci à Doha avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken.

AP Photo/Adel Hana

Comme le note CNN, si le fait d'écarter les dirigeants du Hamas dans la bande de Gaza priverait le groupe terroriste du contrôle du territoire, cela ne signifie pas qu'Israël ne visera pas les hauts responsables du Hamas à l'étranger. Les sources citées par CNN ont qualifié d'"encourageantes" les perspectives d'un prochain accord, tout en soulignant que celui-ci "ne semblait pas imminent".

Cette proposition fait suite à des rapports sur l'estimation par les services de renseignement américains des résultats obtenus par Israël après plus de trois mois de guerre contre le Hamas. Selon le Wall Street Journal (WSJ) de dimanche, les forces israéliennes ont éliminé entre 20 et 30 % des agents du groupe terroriste. Dans le même temps, Yahya Sinwar, le chef du Hamas dans la bande de Gaza, et Ismail Haniyeh, le chef politique du Hamas, n'ont pas communiqué depuis au moins un mois, a également indiqué le WSJ dimanche, citant des sources égyptiennes.

Tsahal

Israël poursuit activement les négociations en vue d'un nouvel accord permettant la libération d’otages sous la médiation du Qatar, a rapporté lundi le média israélien Kan, affirmant qu'Israël s'est dit "ouvert" à une réduction de ses effectifs dans la bande de Gaza. Par ailleurs, Axios a rapporté lundi, citant deux responsables israéliens, qu'Israël avait proposé un cessez-le-feu de deux mois dans le cadre d'un "accord en plusieurs phases" qui inclurait la libération de tous les otages du Hamas encore détenus à Gaza.