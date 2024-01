"Le jour le plus difficile depuis le début de la guerre" : Netanyahou et Herzog présentent leurs condoléances aux familles des soldats

"L'un des jours les plus difficiles depuis le début de la guerre". C'est ainsi que Benjamin Netanyahou a qualifié la journée meurtrière de lundi dans les combats menés à Gaza, lors de laquelle 21 soldats réservistes de Tsahal ont été tués. Il s'agit du bilan le plus lourd en 24 heures depuis le début de l'offensive terrestre lancée le 27 octobre.

Deux soldats ont été tués dans le tir d'un missile antichar contre leur tank, tandis que 19 autres ont trouvé la mort après un tir de missile contre un bâtiment qu'ils achevaient de miner en vue de sa destruction. Les deux incidents se sont produits à Khan Younès, dans le sud du territoire, où se déroulaient des combats acharnés depuis deux jours. L'armée a annoncé mardi matin avoir terminé l'encerclement de la ville, où se terreraient les principaux dirigeants du Hamas, dont Mohammed Deif et Yahya Sinwar.

Dans un communiqué publié mardi matin, le Premier ministre a dit "pleurer les soldats héroïques tombés au combat". "J'embrasse leurs chères familles dont la vie ne sera plus jamais la même", a-t-il écrit. Le chef du gouvernement a par ailleurs indiqué qu'une enquête avait été ouverte par l'armée sur ces tragiques incidents. "Nous devons tirer les leçons nécessaires et tout faire pour préserver la vie de nos soldats. Au nom de nos héros, pour nos vies, nous ne cesserons de nous battre jusqu'à la victoire complète", a affirmé Benjamin Netanyahou.

Le président Isaac Herzog a également réagi, affirmant qu'il s'agissait d'une "matinée terrible, lors de laquelle ont été ajoutés tant de noms - ceux des meilleurs de nos fils - sur la pierre tombale des héros".

"Les combats intenses se déroulent dans un contexte extrêmement difficile, et nous apportons tout notre soutien aux soldats de Tsahal et aux forces de sécurité qui travaillent avec une détermination sans faille pour atteindre les objectifs des combats", a poursuivi Isaac Herzog. "Au nom de la nation entière, j'embrasse les familles et prie pour la guérison des blessés. Même en cette matinée triste et difficile, nous devons rester forts et convaincus qu'ensemble, nous gagnerons", a-t-il conclu.