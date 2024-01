"Fier de servir au sein de Tsahal" : l'émouvant message d'Ahmed Abu Latif, soldat musulman tué à Gaza

Ahmed Abu Latif, soldat réserviste bédouin de 26 ans, fait partie des 21 militaires tués lundi dans l'explosion d'un bâtiment à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Au début de la guerre, alors qu'il n'avait pas encore été appelé pour rejoindre les troupes, ce père de famille avait publié un message émouvant sur Facebook dans lequel il disait toute sa fierté d'avoir fait son service dans les rangs de l'amée israélienne. Il appelait également les Israéliens à l'unité, quelle que soit leur origine et leur religion.

"Je m'appelle Ahmed Abu Latif, père de la petite Mansoura, 11 mois. J'ai vécu à Rahat toute ma vie et je travaille depuis deux ans au département de sécurité de l'Université Ben Gourion. Et avant tout, je suis fier d'être un Bédouin israélien !", écrivait-il en préambule. "Je suis fier également d'avoir servi dans Tsahal en tant que combattant dans la Brigade bédouine. Ce sont des années que je n'oublierai jamais. Au cours de mon service, j'ai découvert mes forces et mes capacités à relever les défis, et j'ai rencontré des gens extraordinaires qui sont devenus des amis pour la vie", poursuivait-il.

Il évoquait ensuite son bonheur de côtoyer tous les secteurs de la population israélienne : "Je suis heureux quand j'ai l'opportunité de me connecter avec les gens qui composent notre société et de rapprocher les cultures. Je suis heureux de pouvoir inviter mes amis à manger de la viande et du makluba braht [spécialité bédouine], mais aussi de jouer de la musique au kibboutz Shovel et chanter des chansons de Yehudit Ravitz."

"Parmi les morts se trouvent aussi des soldats bédouins et druzes, musulmans et chrétiens, qui sont devenus des héros en défendant leur pays"

"Depuis le début de la guerre, nous entendons beaucoup parler de l'implication des citoyens arabes. Malheureusement, parmi les morts se trouvent des soldats bédouins et druzes, musulmans et chrétiens, qui sont devenus des héros en défendant le pays. La communauté bédouine pleure les victimes civiles qui ont été injustement assassinées – juives, chrétiennes ou musulmanes. Je veux profiter de cette occasion pour réveiller tous ceux qui lisent ceci ! Nous partageons tous le même sort et nous devons être unis", écrivait-il encore avant de conclure : "Malheureusement, il y a des gens qui ne croient pas aux liens entre les communautés israéliennes, qui tentent d'intimider, de provoquer et de détruire la confiance. Ne les croyez pas, et ne laissez pas cela se produire."