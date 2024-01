"Les terroristes ont transformé les filles en marionnettes dont ils font ce qu'ils veulent", affirment des otages libérées

Le lobby contre les violences sexuelles de la Knesset a évoqué mardi matin les sévices sexuels perpétrés par les terroristes du Hamas contre les femmes retenues en captivité dans la bande de Gaza, et ceux commis le 7 octobre. La réunion a eu lieu en présence de représentants des ambassades de Pologne, de Grande-Bretagne, de Taiwan et de Roumanie. "Il y a des filles là-bas qui n'ont pas eu leurs règles depuis longtemps", a notamment déclaré Hen Goldstein Almog, libérée dans le cadre de l'accord de novembre.

Avshalom Sassoni/Flash90

Aviva Siegel, elle aussi ex-otage, a mentionné les graves violences sexuelles que les terroristes ont perpétrées sur les femmes kidnappées. "Les terroristes apportent aux filles des vêtements inappropriés, des vêtements de poupées", a-t-elle déclaré. "Ils les ont transformées en marionnettes attachées à un fil dont ils peuvent faire ce qu’ils veulent quand ils veulent", a-t-elle ajouté. "Les garçons subissent aussi ce que vivent les filles, ils ne tombent peut-être pas enceintes, mais ils sont aussi une marionnette au bout d’un fil".

Shir Siegel, fille de Keith Siegel toujours retenu à Gaza, a interpellé le Premier ministre Netanyahou qui n'était pas présent à l'audience : "Bibi devrait avoir peur et pleurer ! Laisserait-il sa fille là-bas ?". "Les dirigeants sont indifférents, n’entendent pas ces histoires et ne versent pas une larme", a-t-elle déploré. "Les femmes otages sont violées et personne n’en parle".

Chaim Goldberg/Flash90

Haïm, un volontaire de Zaka, a quant à lui raconté les scènes difficiles dont il a été témoin le 7 octobre. "Je suis entré dans une maison. La famille tuée était dans l’abri et dans la pièce d’en face se trouvait une jeune fille allongée sur un lit, sans sous-vêtements avec une balle dans la tête", a-t-il dit. "Nous n'avons pas d'images de ce qui s'est passé là-bas, mais celles que nous avons dans nos têtes racontent une histoire sans équivoque. Ce que nous avons vu ne peut être interprété que d’une seule manière".