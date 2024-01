"Notre objectif n'était pas de tuer des civils ou de les kidnapper", déclare un haut responsable du Hamas

Dans une interview donnée ce mardi aux médias qataris, Razi Hamed, haut responsable du Hamas et président de l'Autorité de l'énergie de la bande de Gaza, est revenu sur les massacres du 7 octobre, affirmant que "des erreurs avaient été commises". Selon lui, le but des attaques n'était pas de tuer et d’enlever des civils.

"Nous n'avons pas honte de dire que des erreurs ont été commises. Notre objectif n'était pas de tuer des civils ou de les kidnapper. Notre principal objectif était militaire", a-t-il déclaré, imputant les massacres à l'afflux de Gazaouis et au chaos qui a suivi la neutralisation de la barrière de sécurité entre Israël et Gaza. "Lorsque la barrière a été neutralisée, de nombreuses personnes ont afflué et ont fait ce qu'elles ont fait", a dit Razi Hamedi.

Les propos du responsable du Hamas font écho à un document de 20 pages publié par l'organisation terroriste en début de semaine, qui fait également mention "d'erreurs" commises le 7 octobre. En dépit de ces affirmations, le Hamas y justifie ses attaques par la nécessité qu'il y avait "à mettre un terme aux complots d'Israël contre le peuple palestinien".