Mort de 21 soldats à Gaza : enquête en cours, le chef de Tsahal promet que "les leçons seront tirées"

Le chef d'état-major israélien, Herzi Halevi, s'est exprimé sur le désastre au centre de la bande de Gaza, où 21 soldats ont été tués suite à des tirs de missiles RPG sur un char et l'effondrement de deux bâtiments. "L'État d'Israël s'est réveillé ce matin avec une annonce douloureuse et difficile : 21 morts. Les meilleurs fils de ce pays, qui se sont portés volontaires pour défendre notre foyer et ont payé le prix le plus élevé. Nous partageons la douleur de leurs familles face à cette lourde perte, et nous savons que la douleur est insupportable", a déclaré Halevi dans une déclaration filmée après sa visite sur les lieux.

"Je voudrais que les familles sachent que leurs proches sont tombés au combat près de la barrière frontalière, lors d'une opération de défense visant à créer des conditions de sécurité optimales pour permettre le retour des résidents des environs de Gaza dans leurs foyers", a déclaré Halevi après une enquête préliminaire sur les lieux de la catastrophe. "Nous enquêterons en profondeur sur cet événement et tirerons les leçons nécessaires afin qu'un tel incident ne se répète pas", a ajouté Halevi.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les forces sur le terrain avaient préparé des explosifs à proximité des vergers, destinés à détruire les bâtiments proches de la frontière. À ce moment, un groupe de terroristes du Hamas est sorti des vergers à proximité et a tiré des missiles RPG sur les bâtiments, qui se sont immédiatement effondrés en raison des mines installées. Les terroristes ont ensuite réussi à tirer un second missile antichar, tuant deux autres soldats. Les membres de la cellule, opérant apparemment à une distance de dizaines de mètres, ont réussi à s'échapper.