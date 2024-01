Asphyxier financièrement le Hamas : nouvelles sanctions des USA, du Royaume-Uni et de l'Australie

Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie ont annoncé lundi une nouvelle série de sanctions visant les sources de financement du Hamas et du Jihad islamique. Dans leur ligne de mire, les réseaux financiers et de monnaies virtuelles utilisées par les deux organisations terroristes palestiniennes. La semaine dernière, Londres avait déjà annoncé des sanctions visant spécifiquement le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar.

L'un des principaux réseaux financiers du Hamas est supervisé par la famille Shamalh, qui gère deux sociétés de change - Al-Markazia pour Lazarafa et Arab-China Trading - avec des succursales à Gaza et en Turquie pour les transferts d'argent provenant de la Force Qods des Gardiens de la Révolution.

Premier visé par ces nouvelles sanctions, Zuhair Shamalh, considéré comme le principal changeur de monnaie du Hamas depuis l'élimination de Hamed al-Khachari en mai 2019, et qui a joué un rôle central dans la transition du Hamas vers les transferts d'argent utilisant des crypto-monnaies, facilitant particulièrement les transactions avec l'Iran. Ahmed Shamalch, Alaa Shamalch et Imad Shamalch ont également été inscrits sur la liste noire. Le Trésor américain a noté qu'Imad Shamalh était impliqué dans des transferts de fonds de comptes en Chine vers des comptes du Hamas à Gaza, ainsi que dans la contrebande d'argent liquide de l'Etat islamique via la Chine et l'Égypte.

Le second réseau de financement appartient à la famille Harzallah, détentrice d'une société de change qui effectue des transferts d'argent, notamment via des crypto-monnaies, et est également responsable de son blanchiment. Des sanctions ont notamment été imposées à Samir Harzallah, à l'origine du transfert de millions de dollars de sources moyen-orientales vers le Hamas depuis 2014, ainsi qu'à Tair Abdel Razak Harzallah, qui a coordonné les transferts de millions de dollars depuis la Turquie.

"Le Hamas a cherché à utiliser divers mécanismes de transfert financier, y compris l'utilisation de crypto-monnaies, pour transférer des fonds destinés à soutenir les activités terroristes du groupe", a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor américain chargé du terrorisme et du renseignement financier. "Nous continuerons à utiliser nos leviers pour nuire au Hamas, à ses financiers et à son infrastructure financière internationale."

"Ces sanctions sont un message clair adressé au Hamas : la Grande-Bretagne et ses partenaires sont déterminés à garantir qu'il n'y ait pas de cachette pour ceux qui financent les activités terroristes", a déclaré pour sa part le ministre des Affaires étrangères britannique David Cameron. "Afin de parvenir à un cessez-le-feu stable à Gaza, le Hamas ne peut plus être au pouvoir et ne peut plus menacer Israël. En perturbant les réseaux financiers qui soutiennent ses activités, incluant aussi celles de l'Iran, ces sanctions contribuent à cet objectif crucial."

La décision de ces nouvelles sanctions est intervenue après que l'agence de presse Reuters a fait état fin novembre d'une croissance significative de l'utilisation par les réseaux terroristes soutenus par l'Iran de la monnaie virtuelle Tron, qui est plus rapide et moins chère que le Bitcoin.