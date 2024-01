Les méthodes de communication entre les dirigeants du Hamas à Gaza et à l'étranger dévoilées

Le quotidien saoudien en langue arabe, Asahrq Al-Awsat, basé à Londres, a révélé le système de communication utilisé par les dirigeants du Hamas pour échanger des messages dans les souterrains de Gaza sans être détectés. Selon des sources proches de la direction du groupe terroriste, citées par le journal, le Hamas et son aile militaire, les Brigades al-Qassam, utilisent depuis 2009 un réseau de communication terrestre développé initialement par les ingénieurs d'al-Qassam et amélioré au fil des ans avec des technologies de contrebande étrangères.

Des tableaux de distribution ont été installés sous terre, connectés à d'anciennes lignes téléphoniques terrestres. Les sources indiquent qu'Israël connaît l'existence de ce système depuis des années et a essayé de le pirater ou de le détruire à plusieurs reprises.

Le réseau était apparemment opérationnel au début de la guerre et a été utilisé pour discuter des détails de la trêve de novembre avec Israël et de la libération des otages. Des individus spécialement désignés liaient les dirigeants du Hamas à l'étranger en utilisant un logiciel crypté pour relayer les décisions prises à Gaza.

Après la trêve et avec les avancées de Tsahal à l'intérieur de Gaza, les dirigeants du Hamas auraient été forcés de recourir à des méthodes de communication plus rudimentaires, notamment l'échange de messages écrits sur papier, transportés par des membres et assistants du Hamas.