Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Lavrov, a déclaré qu'Israël devait "cesser d'expulser les Palestiniens de leur terre et, bien sûr, ne pas permettre que cette terre se transforme en un espace invivable". Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a participé lundi soir à l'émission CBS News et a abordé plusieurs questions, dont la guerre en Israël.

"Si en réponse à des attaques terroristes, que nous condamnons fermement, comme nous condamnons l'attaque contre des civils israéliens le 7 octobre 2023, les normes humanitaires internationales sont ignorées et que des moyens de punition collective sont appliqués, alors je crains que ce ne soit une invitation à des méthodes de combat plus barbares de part et d'autre. De tous les côtés", a déclaré le diplomate russe.

M. Lavrov a soutenu les déclarations du secrétaire général des Nations unies, António Guterres, selon lesquelles le massacre du 7 octobre "ne s'est pas produit dans le vide" : "Il n'y a aucune excuse à la barbarie du 7 octobre 2023. Mais je ne pense pas que le fait qu'il n'y ait pas d'excuse pour cela soit une excuse pour une carte blanche avec des moyens de combat non moins barbares."

Interrogé sur la propagation du conflit, le ministre des Affaires étrangères a répondu : "Demandez aux Américains. Ce sont eux qui étendent le conflit à la mer Rouge, qui ont commencé l'agression contre le Yémen. Nous demandons instamment aux Israéliens de cesser d'attaquer la Syrie, y compris les aéroports de Damas et d'Alep, ce qui interrompt l'acheminement de l'aide humanitaire.

M. Lavrov a demandé à Israël de "mettre fin aux assassinats politiques". "À Damas, plusieurs officiers du Corps iranien de la révolution islamique ont été touchés par un missile, apparemment israélien". Lavrov, a ajouté : "Nous devons élever la voix pour empêcher que les Palestiniens soient chassés de leurs terres et, bien sûr, pour empêcher que ces terres se transforment en espaces invivables, comme le prévoient de nombreux spécialistes de l'environnement".