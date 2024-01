Tsahal détruit une usine de fabrication de roquettes et un réseau de tunnels de 1,5 kilomètre à Khan Younès

L'armée israélienne a annoncé mardi avoir localisé un important réseau de tunnels du Hamas dans la région de Khan Younès, abritant la plus grande usine souterraine de production d'armes jamais trouvée dans le sud de Gaza.

Des troupes de la 7ème Brigade blindée et l'équipe d'ingénierie de combat d'élite Yahalom ont opéré dans ce que Tsahal a décrit comme un bastion "stratégique et central" du Hamas à Khan Younès, situé dans une zone résidentielle et à proximité de deux écoles. Lors du raid dans la zone, des terroristes du Hamas ont ouvert le feu et lancé des RPG sur les forces israéliennes, et ont fait exploser les entrées de plusieurs tunnels dans la zone, dans le but d'empêcher les soldats d'entrer.

Tsahal affirme avoir mené plusieurs batailles contre de "nombreux" hommes armés du Hamas dans la zone, les tuant dans des combats rapprochés, par des tirs de mitrailleuses, des bombardements de chars et des frappes aériennes.

Les soldats de la 7ème Brigade et de Yahalom ont localisé plusieurs entrées de tunnel dans la zone, qui, selon Tsahal, menaient à un réseau de tunnels d'environ 1,5 kilomètre de long, où le Hamas cachait une usine souterraine de fabrication de roquettes, la plus grande du sud de Gaza. Après enquête, le puits de tunnel a été détruit par les ingénieurs de combat.