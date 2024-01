Irak : les États-Unis frappent trois cibles du Hezbollah

La chaîne irakienne Sabereen News a fait état d'une frappe aérienne des forces américaines contre des cibles des milices pro-iraniennes à Jurf al-Zahar, non loin de Bagdad. Le Centcom a confirmé que trois cibles des brigades irakiennes du Hezbollah ont été attaquées : le quartier général, les entrepôts et les sites d'entraînement au fonctionnement des roquettes et des drones. Il a été signalé précédemment que les milices avaient attaqué la base d'Aïn al-Assad en Irak et la base de Konnoko en Syrie.