Marwan Barghouti pourrait être relâché dans le cadre d'un accord pour la libération des otages

Des informations non confirmées font état de nouveaux progrès dans les tentatives de parvenir à un nouvel accord d'échange de prisonniers entre Israël, le Hamas et divers intermédiaires, a rapporté le Washington Post. Selon le journal, le rapport entre les terroristes et les Israéliens libérés devrait être supérieur à trois pour un, et qu'il pourrait inclure la libération de l'ancien chef terroriste Marwan Barghouti.

Barghouti été arrêté par Israël en 2002 et purge cinq peines de prison à perpétuité pour avoir planifié trois attentats terroristes pendant la Seconde Intifada, lors desquels cinq Israéliens ont été tués. Il est toutefois considéré comme le leader politique le plus populaire en Cisjordanie et à Gaza, et a souvent été présenté comme le successeur potentiel de Mahmoud Abbas à la tête de l'Autorité palestinienne.

Les négociations comprennent par ailleurs des tentatives pour obtenir des pauses dans les combats et l'autorisation d'Israël pour faire entrer une aide humanitaire supplémentaire dans la bande de Gaza. Selon des responsables israéliens et américains anonymes, le principal obstacle aux négociations est le refus d'Israël d'accorder un cessez-le-feu à long terme, le Premier ministre Netanyahou ayant déclaré rejeter "les conditions de capitulation des monstres du Hamas".

La proposition actuelle privilégiée par les négociateurs comprend plusieurs étapes de libération d'otages en échange de groupes de terroristes condamnés détenus par Israël. Parmi les groupes d'otages à libérer figurent les femmes qui n'ont pas été libérées lors de l'échec de l'accord précédent, les otages malades et âgés qui ont besoin d'un traitement, et enfin les soldats et les corps des otages tués le 7 octobre ou en captivité.