Prisonniers palestiniens/otages du Hamas : la comparaison douteuse d'un responsable de la Croix-Rouge

Le responsable de la division Moyen-Orient du Comité international de la Croix-Rouge, Fabrizio Carboni, a tenu des propos surprenants concernant les visites de son organisation aux prisonniers détenus par Israël et des otages entre les mains du Hamas. Dans un entretien accordé au journal Al-Sharq Al-Awsat, il a souligné que les deux parties "refusent les visites de prisonniers", une situation qu'il considère comme "totalement inacceptable". Depuis le 7 octobre, Israël a en effet suspendu les visites familiales dans ses prisons, visites gérées par la Croix-Rouge, tandis que le Hamas "empêche les visites aux otages qu'il détient".

Carboni a exprimé son espoir que la Croix-Rouge puisse bientôt accéder à ces détenus. Il a également rappelé que, bien que l'organisation internationale "ne soit pas impliquée dans les négociations politiques entre Israël et le Hamas", elle jouera un rôle dans les aspects humanitaires après la conclusion d'un accord. Carboni a enfin rappelé l'implication de la Croix-Rouge dans le transport sécurisé des otages libérés lors du précédent accord il y a deux mois, où plus de cent otages israéliens et étrangers ont été libérés de la captivité du Hamas.

Carboni a assuré que "la Croix-Rouge est prête à mettre en œuvre tout accord entre les parties, comme elle l'a fait dans le passé et est prête à le faire à l'avenir".

Flash 90

Les propos de Carboni interviennent alors que le bureau du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a annoncé la semaine dernière qu'il refusait que le Shin Bet transmette des informations sur les terroristes arrêtés à Gaza et détenus en Israël, contrairement à la position des forces de sécurité et du procureur général de l'État. Suite à l'annonce du ministre, la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav Miara, a déclaré que "il s'agit d'une décision qui dépasse les compétences du ministre de la Sécurité nationale et est du ressort des autorités politiques et sécuritaires".