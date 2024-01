Journée de protestation en Israël : le passage de Kerem Shalom bloqué, des groupes de femmes réclament le retour des otages

Dans le cadre d'une journée d'action, des manifestants faisant partie de groupes militant pour la défense des femmes et réclamant un accord immédiat pour obtenir la libération des otages détenus à Gaza ont bloqué plusieurs rues et carrefours à travers le pays. "Leur temps est compté", pouvait-on lire sur les pancartes brandies par des centaines de manifestants. Les carrefour Glilot, Ra'anana et Karkur entre autres, ont été bloqués à la circulation. La principale manifestation de ces groupes aura lieu dans la soirée à Tel Aviv.

Dans le même temps, des familles d'otages et de soldats tombés au combat, des réservistes démobilisés et des civils évacués du mouvement "Tsav 9" et de l'organisation "Mères des combattants" ont tenté de bloquer dans la matinée le passage de Kerem Shalom, dans le but d'empêcher l'entrée de camions d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. "Il est inacceptable qu'Israël continue de fournir de l'aide au Hamas, ce qui lui permet de survivre et ainsi de mettre en danger les soldats de Tsahal combattant à Gaza", ont déclaré les mères des combattants. Selon elles, 'toute aide au Hamas devrait être conditionnée par le retour des personnes enlevées et le désarmement du Hamas".

Par ailleurs, des membres de familles d'otages ont manifesté à Haïfa, appelant à la concrétisation de l'accord discuté avec le Hamas. Karmith, la sœur d'Elad Katsir enlevé à Gaza, a déclaré lors de la manifestation : "Mon frère a été enlevé à Gaza depuis 110 jours. Il n'y a pas d'autre moyen que de conclure un accord pour ramener mon frère et tous les autres otages en vie".