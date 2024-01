CIJ: les premières décisions du procès pour "génocide" intenté à Israël attendues vendredi

Selon l'Afrique du Sud, la Cour internationale de justice va se prononcer ce vendredi sur l'octroi de mesures d'urgence pour mettre fin à la guerre à Gaza, a rapporté mercredi le site d'information sud-africain News24, citant deux sources proches du dossier. Le porte-parole du ministère sud-africain de la Justice, Chrispin Phiri, a indiqué n'avoir pas reçu de communication officielle de la part de la Cour "concernant la date à laquelle l'arrêt sera rendu", tandis qu'un porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'était pas au courant et qu'il examinait la question.

News24 a rapporté qu'une délégation sud-africaine avait atterri à La Haye en prévision du jugement. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer immédiatement cette arrivée. Au début du mois, l'Afrique du Sud a demandé à la CIJ d'ordonner la suspension d'urgence de la campagne militaire menée par Israël dans la bande de Gaza, l'accusant de mener un génocide d'État. Israël a rejeté ces allégations, les qualifiant de "grossièrement déformées" et soulignant qu'il avait le droit de se défendre et qu'il visait le Hamas, et non les civils palestiniens.

Dans sa décision initiale, la CIJ ne traitera pas de la question principale, à savoir si Israël commet un génocide. Elle se contentera d'examiner d'éventuelles mesures d'urgence, conçues comme une sorte d'ordonnance restrictive, en attendant que la Cour examine l'ensemble du dossier, ce qui peut prendre des années.

AP Photo/Patrick Post

Au lendemain de la présentation de la plainte sud-africaine à La Haye, l'équipe juridique israélienne a vilipendé les allégations de génocide, qui contenaient peu de mention des atrocités commises par le Hamas le 7 octobre. Israël a fait valoir que les "souffrances épouvantables" des civils, tant israéliens que palestiniens, étaient le résultat de la stratégie du Hamas consistant à se cacher derrière des innocents. Israël a qualifié l'allégation de génocide de "diffamation" malveillante, ajoutant que le Hamas avait déclaré des ambitions génocidaires à l'encontre l'État hébreu.