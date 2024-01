Des habitants de Gaza manifestent contre le Hamas

Le porte-parole de l'armée israélienne en arabe, le colonel Avichai Adraee, a publié mercredi une vidéo sur son compte X montrant des résidents de la bande de Gaza manifestant contre le groupe terroriste Hamas près de l'hôpital des martyrs Al-Aqsa à Dir al-Balah. Le tweet indique : "Le mouvement Daesh-Hamas, vos enfants et vos femmes crient pour votre peuple. Ils ont exprimé leur colère face à la situation à laquelle vous avez conduit Gaza, et demandent le retour des otages israéliens chez eux pour mettre fin à la guerre. Est-ce que ces cris et ces demandes atteindront les cachettes des dirigeants du Hamas ?'"

https://twitter.com/i/web/status/1750095698790400127 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .