2 500 rescapés de la Shoah se trouvaient dans les localités proches de Gaza le 7 octobre

Le ministère israélien des Affaires sociales a annoncé mercredi que 2 500 survivants de la Shoah avaient vécu au plus près les événements du 7 octobre, lorsque des centaines de terroristes du Hamas ont franchi la barrière de sécurité et pris d'assaut plusieurs localités, massacrant près de 1 200 personnes. Par ailleurs, selon le ministère, près de 2 000 rescapés vivant en Israël ont été forcés de quitter leur domicile du nord et du sud vers des zones sûres en raison de la guerre, tandis que d'autres ont choisi de rester chez eux. Ces données ont été publiées à l'approche de la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste qui aura lieu samedi. Selon les données du ministère, le nombre de survivants de la Shoah vivant en Israël est de 136 500, la plupart étant reconnus et bénéficiant d'aide des services sociaux.

Les survivants de la Shoah habitant près des frontières de Gaza et du Liban, au nord, ont été évacués vers divers endroits sécurisés à travers le pays, incluant des hôtels, des maisons de retraite et des logements protégés. Parmi eux, 1 100 personnes ont été évacuées des localités du nord d'Israël, tandis que 865 autres provenaient des localités du sud. La ville de Kiryat Shmona, située au nord, a vu le plus grand nombre de rescapés évacués, avec un total de 601 personnes. Par ailleurs, 533 survivants ont été évacués de la ville de Sderot, située dans le sud.

Ruth Haran, survivante de l'Holocauste originaire du kibboutz Be'eri, a témoigné de son expérience. Des membres de sa famille ayant été enlevés à Gaza, elle a comparé les événements récents à la Shoah, soulignant le traumatisme de ne pas avoir de refuge. "Durant l'Holocauste, le plus terrible était de ne pas avoir de lieu sûr où aller. Aujourd'hui, heureusement, nous avons un pays", a-t-elle déclaré. Elle a également évoqué les événements du 7 octobre, se rappelant comment elle s'est sentie déracinée quand tout son kibboutz a été incendié, et comparant cette expérience à un pogrom.

Yaakov Margi, le ministre des Affaires sociales, a souligné la responsabilité de l'État envers ses citoyens les plus âgés, en particulier envers les survivants de la Shoah. "Les événements du 7 octobre ont été particulièrement éprouvants pour eux, les forçant à quitter leurs foyers une seconde fois dans leur vie, ce qui a renouvelé leur souffrance."