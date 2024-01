Israel Katz à David Cameron : "Si le Hezbollah ne se retire pas, l'ensemble du Liban en subira les conséquences"

Le ministre des Affaires étrangères israélien Israel Katz a rencontré son homologue britannique ce mercredi, dans un contexte de tensions régionales croissantes. La réunion a été l'occasion pour le chef de la diplomatie israélienne de remercier la Grande-Bretagne pour son soutien ferme après l'attaque terroriste du 7 octobre et pour ses efforts en vue de la libération de tous les otages détenus.

Lors de cette rencontre, Israel Katz a souligné l'influence négative de l'Iran dans la région et a mis en garde contre ses tentatives de déstabilisation régionale. Il a déclaré que "l'État d'Israël reste résolu à poursuivre ses efforts jusqu'à l'élimination du groupe terroriste Hamas et la libération des otages". Katz a également abordé le rôle de l'Iran et de ses affiliés, en particulier le Hezbollah, dans la déstabilisation de la région. "Si le Hezbollah ne se retire pas, l'ensemble du Liban en subira les conséquences", a-t-il prévenu.

La réunion a également été l'occasion pour les familles des otages Oded Lifshitz, Doron Steinbracher, Emily Tahila Damari, Avinathan Or et les frères Eli et Yossi Sharabi de raconter leur histoire personnelle à David Cameron. En prévision de la visite prochaine du ministre britannique au Qatar, Katz a demandé à son homologue britannique "d'exercer son influence pour la libération des otages en faisant notamment pression sur le Qatar, et de s'assurer que les médicaments parviennent aux otages, conformément aux accords conclus." Enfin, Israel Katz a remercié David Cameron pour sa position ferme et son soutien au droit d'Israël de se défendre.