Otages enceintes: Israël met en place un programme spécifique pour les accueillir

Se préparer à accueillir les otages qui pourraient revenir de captivité enceintes suite à des viols. C'est l'objectif d'un programme élaboré par le ministère israélien des Affaires sociales, en collaboration avec l'armée et le ministère de la Santé, selon une information rapportée ce mercredi par Walla. Les professionnels de santé se préparent ainsi à l'accueil de femmes à un stade de grossesse plus ou moins avancé, et à l'éventualité qu'elles ne se fassent avorter ou ne décident de garder le bébé.

A leur libération, ces ex-otages seront tout d'abord accueillies à l'hôpital Wolfson de Holon, près de Tel-Aviv. Après des vérifications concernant leur état général et éventuelles blessures, le personnel médical procédera à des échographies et divers examens relatifs à leur grossesse.

Dans un second temps, ces femmes seront accompagnées sur le plan psychologique par des thérapeutes qui les aideront à prendre la décision adéquate pour leur bébé. La possibilité de leur éviter de passer par le comité de l'avortement devant lequel toute femme désirant mettre un terme à sa grossesse doit se présenter, est actuellement à l'étude.

Chen Almog Goldstein, revenue de captivité, a affirmé que certaines des femmes restées à Gaza n'avaient plus leurs règles, "et qu'il fallait prier" pour que cela les protège de grossesses

Dans le cas où elles décident de poursuivre leur grossesse, ces ex-otages bénéficieront d'un soutien psychologique, juridique et financier.

Si aucun cas de grossesse suite à un viol n'a officiellement été rapporté depuis le retour de captivité de 120 otages fin novembre, certains médecins israéliens ont confirmé à des médias internationaux que les femmes et jeunes filles aux mains du Hamas avaient subi des abus sexuels. Selon d'autres informations, les cas de viol ou de grossesse sont tus par le corps médical israélien afin de préserver la vie privée des ex-otages. Ce qui est avéré est que chacune d'elles s'est vu proposer un test de grossesse à son retour de captivité.

Article 27A of the Israeli copyright law

Lors d'une audition à la Knesset mardi devant le lobby des victimes de violences sexuelles, Chen Almog Goldstein, revenue de captivité après plus de 50 jours, a affirmé que certaines des jeunes femmes restées à Gaza n'avaient plus leurs règles, "et qu'il fallait prier" pour que cela les protège de grossesses. "Il y a des filles en captivité qui n'ont pas eu leurs règles depuis longtemps, et c'est peut-être pour cela que nous devrions prier, pour que leur corps continue à les protéger et qu'elles ne tombent pas enceintes suite à un viol", a-t-elle déclaré.

Aviva Siegel, également revenue après plus de 50 jours aux mains du Hamas, a ajouté: "Les terroristes donnent aux filles des vêtements inappropriés. Ils les transforment en poupées, telles des marionnettes avec lesquelles ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent".