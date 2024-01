Sondage : 80 % des Américains soutiennent Israël dans sa guerre contre le Hamas

Un sondage récent mené par Harvard CAPS-Harris et impliquant plus de 2 300 électeurs américains a mis en lumière un fort soutien envers Israël dans son conflit contre le Hamas, déclenché par l'attaque sanglante du 7 octobre. D'après les résultats, 83 % des sondés qualifient ces attaques d'acte terroriste, tandis que 17 % ne partagent pas cette opinion. Chez les personnes de plus de 65 ans, 94 % considèrent l'attaque qui a fait environ 1 200 morts comme un acte terroriste, contre 74 % chez les 18-24 ans.

En outre, 74 % des participants au sondage estiment que l'action du Hamas relève du génocide, et 75 % jugent l'assaut injustifiable, malgré les revendications palestiniennes. Ces perceptions varient fortement en fonction de l'âge, les jeunes Américains étant moins enclins à soutenir Israël. Parmi les jeunes de 18 à 24 ans, 54 % considèrent que les attaques ne sont pas justifiables, contre 78 % chez les 45-54 ans, 87 % chez les 54-65 ans et 92 % chez les plus de 65 ans.

L'étude a également révélé que 80 % des personnes interrogées soutiennent Israël plutôt que le Hamas, notamment 57 % des jeunes de 18 à 24 ans, environ 70 % des 25-44 ans, 80 % des 45-54 ans, 90 % des 54-65 ans et 93 % des plus de 65 ans. Une majorité, soit 69 % des sondés, pense qu'Israël tente de minimiser les pertes civiles à Gaza, et 66 % estiment qu'Israël agit par légitime défense. Toutefois, 34 % considèrent qu'Israël commet un génocide à Gaza, un pourcentage qui s'élève à 57 % parmi les 18-24 ans et à 50 % chez les 25-34 ans.

Par ailleurs, 74 % des sondés croient que le Hamas cherche à exterminer les Juifs en Israël. Dans l'ensemble, 67 % estiment qu'un cessez-le-feu ne devrait être envisagé que si les otages sont libérés et si le Hamas cède le contrôle de Gaza, conformément aux objectifs d'Israël dans le conflit.

D'autres sondages récents aux États-Unis ont aussi indiqué un soutien notable pour Israël, y compris une enquête au début du mois révélant un nombre record d'Américains estimant qu'Israël ne bénéficie pas d'un soutien adéquat de la part des États-Unis