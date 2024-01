Père d'un soldat tué à Gaza : "Notre réconfort est de savoir qu'il est mort pour que les Israéliens puissent vivre en paix"

Le major de réserve Elkana Wizel, 35 ans, fait partie des 21 soldats tués lundi dans l'explosion d'un immeuble touché par un missile à Gaza. Son père, Binyamin, a témoigné de sa douleur mais aussi de sa fierté sur i24NEWS.

"La perte d'un fils est bien sûr très douloureuse, mais nous trouvons du réconfort dans le fait qu'Elkana est mort en accomplissant une mission très importante. Il est mort en œuvrant afin que notre peuple puisse vivre en paix et en sécurité", dit-il. "La terreur n'a pas commencé le 7 octobre; Cela faisait plus d'une décennie que les habitants du sud vivaient sous le feu des roquettes. Nous ne pouvions plus continuer comme cela."

Binyamin Wizel explique que son fils, enseignant et père de quatre enfants, plaçait l’intérêt du pays au-dessus de tout. En témoigne la lettre qu’il a laissée à son épouse, Galit, avant de partir au combat. "Si vous lisez ces mots, c’est que quelque chose a dû m'arriver. Si j'ai été kidnappé, j'exige qu'aucun accord d’échange de terroristes ne soit conclu pour me faire libérer. Notre victoire totale est plus importante que tout, alors s'il vous plaît, continuez à œuvrer de toutes vos forces dans ce but. Peut-être aussi que je suis tombé au combat. Quand un soldat meurt au combat, c'est triste évidemment. Mais je vous demande malgré tout d'être heureux, de ne pas être triste au moment de vous séparer de moi", écrivait-il.

"Nous avons tellement de raisons d’être fiers et heureux. Nous écrivons les moments les plus marquants de l’histoire de notre nation et du monde entier. Alors s’il vous plaît, soyez heureux, soyez optimiste, continuez à choisir la vie, tout le temps. Répandez l’amour, la lumière et l’optimisme", disait-il encore.

"Ces principes guidaient la vie d’Elkana. Les intérêts de notre nation prévalaient à ses yeux sur les intérêts individuels", explique son père. Elkana, qui avait été blessé à Gaza lors de l’opération "Bordure protectrice" en 2014, avait dû remuer ciel et terre pour qu'on lui permette d'être réintégré aux forces combattantes de Tsahal après le 7 octobre. "Retourner au combat était la meilleure décision à prendre", concluait-il dans sa lettre.