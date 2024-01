Le Qatar hausse le ton contre Netanyahou en l'accusant de "saper les négociations"

Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères a publié mercredi soir un message de condamnation inhabituel contre Benjamin Netanyahou, en réaction à un enregistrement de la chaîne 12 diffusé mardi, dans lequel on entend le Premier ministre israélien critiquer un contrat militaire conclu entre Doha et Washington. "Choqué par les déclarations prétendument attribuées au Premier ministre israélien", a écrit sur X le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères. "Si ces déclarations sont vraies, elles sont irresponsables et elles nuisent aux efforts visant à sauver des vies innocentes, mais elles ne sont pas surprenantes."

Le ministère qatari des Affaires étrangères a ajouté : "Les déclarations du Premier ministre ne font que saper les négociations et servir ses intérêts politiques, au lieu de donner la priorité à sauver des vies innocentes, incluant les otages israéliens".

"Au lieu de toucher aux relations stratégiques du Qatar avec les États-Unis, nous espérons que Netanyahou décidera d'agir de bonne foi et de se concentrer sur la libération des personnes enlevées", a conclu le ministère.

Dans les enregistrements révélés hier par la chaîne israélienne d'une réunion tenue par le Premier ministre avec les familles des personnes enlevées, on entend Benjamin Netanyahou lancer une attaque en règle contre le Qatar. "Quand je parle du Qatar, vous ne m'entendez pas le remercier. Avez-vous remarqué ?", interroge-t-il, avant de poursuivre : "C'est parce que pour moi, le Qatar n'est pas différent par essence de l'ONU, il n'est pas différent par essence de la Croix-Rouge et, dans un certain sens, il est même encore plus problématique."

Alors qu'il rendait compte aux proches des personnes kidnappées des efforts en cours pour les faire libérer, affirmant que les pressions exercées sur le Qatar en étaient une part très importante, le chef du gouvernement a ajouté : "Le renouvellement récent du contrat des Etats-Unis concernant la base militaire qu'ils ont au Qatar m'a mis très en colère, et je ne l'ai pas caché aux Américains. Je leur ai dit que pour s'assurer que le Qatar fasse pression sur le Hamas, il fallait commencer par exercer des pressions sur le Qatar [en ne renouvelant pas ce genre de contrat si facilement]."

De par sa proximité avec le Hamas, le Qatar est un acteur incontournable dans les négociations avec le groupe terroriste. C'est par son intermédiaire qu'a été obtenue la trêve conclue fin novembre qui a permis la libération d'environ 120 otages.