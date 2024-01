Guerre Israël-Hamas : poursuite des combats à Gaza | LIVE

Déclaration de la porte-parole du NSC, Adrienne Watson, sur les frappes dans le sud de Gaza

"Nous sommes gravement préoccupés par les informations faisant état aujourd’hui de frappes contre les installations de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA) – suivies d’informations faisant état d’incendies dans le bâtiment – dans un quartier du sud de Gaza où plus de 30 000 Palestiniens déplacés auraient trouvé refuge. Les États-Unis soutiennent sans réserve le droit d’Israël à se défendre, conformément au droit international humanitaire, contre les terroristes du Hamas qui se cachent parmi la population civile et veulent anéantir l’État d’Israël.

Mais Israël conserve la responsabilité de protéger les civils, y compris le personnel et les sites humanitaires. Et, comme le président Biden l’a clairement indiqué dès les premiers jours de cette crise, les États-Unis continueront également à œuvrer pour accroître l’aide humanitaire vitale à Gaza et rapatrier tous les otages qui y sont détenus", a-t-elle dit.