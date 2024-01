Yahya Sinwar, "probablement constamment en mouvement et entouré d’otages pour se protéger"

111 jours après les attaques terroristes sanglantes du 7 octobre contre Israël, le chef du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, considéré comme l’architecte des massacres, a réussi à garder une longueur d'avance sur l'armée et les services de renseignement israéliens. Les forces israéliennes ont récemment découvert des cages où des otages étaient emprisonnés dans les souterrains de Khan Younès, d’où est originaire Sinwar, ont déclaré jeudi des responsables israéliens à NBC News. "On peut supposer que Sinwar et les dirigeants du Hamas se trouvaient à proximité de l'endroit où les otages étaient gardés", a indiqué Jonathan Conricus, lieutenant-colonel de réserve de Tsahal et ancien porte-parole de l’armée. "Je pense que le fait d'être proche des otages lui a sauvé la vie plus d'une fois".

IDF Spokesperson

Selon lui, l'hypothèse la plus probable est que Sinwar et d'autres dirigeants du Hamas se servent des otages comme boucliers humains et assurance-vie pour les protéger là où ils sont cachés.

Le Hamas s'est également donné beaucoup de mal pour que les communications entre Sinwar et les chefs du Hamas à l’étranger, notamment au Qatar, ne soient pas interceptées par Israël, ont poursuivi les responsables israéliens auprès de NBC. Ils pensent par ailleurs que le dirigeant du Hamas à Gaza est resté constamment en mouvement pour éviter d'être repéré, affirment les responsables israéliens.

Israel Defense Forces Spokeperson's Unit

Si l’armée israélienne estime que Sinwar se trouve quelque part dans les profondeurs de la bande de Gaza, elle n’exclut pas la possibilité qu'il soit passé en Égypte par un tunnel. Jacob Nagel, ancien conseiller à la sécurité nationale de Netanyahou, a quant à lui prévenu que Sinwar ne permettrait jamais la libération de tous les otages. "Il gardera certains otages comme police d'assurance pour s'assurer que personne ne le tue", a-t-il affirmé.