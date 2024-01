Gaza : l’armée israélienne resserre l’étau autour des terroristes à Khan Younès

Les forces israéliennes poursuivent leurs opérations dans la région de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza et renforcent leur contrôle dans ce bastion terroriste du Hamas, a fait savoir jeudi l’armée israélienne. "Les commandos spécialisés dans la guérilla urbaine combattent sur des terrains particulièrement difficiles où ils font preuve de leur expérience et de leurs compétences".

IDF Spokesperson

L'avancée des forces israéliennes dans le secteur s'est accompagnée de nombreux affrontements avec des groupes de terroristes qui ont été éliminés par les tireurs d’élite israéliens, des tirs de chars et des frappes aériennes ciblées. "Dans l'un des cas, les soldats de l’unité Egoz ont repéré trois terroristes armés et ont tiré dans leur direction un missile de précision qui les a éliminés", a indiqué Tsahal. L’armée a également précisé que lors d’un raid contre un bâtiment dans la même zone, quatre terroristes ont été éliminé lors d'affrontements en face à face.

Lors d’une mission effectuée par les tireurs d'élite de l'unité Egoz, plusieurs éliminations ciblées ont été menées durant plusieurs heures contre des groupes de terroristes qui sortaient des souterrains où ils étaient cachés.

IDF Spokesperson

Par ailleurs, les soldats de l'unité Maglan opèrent vigoureusement sur le terrain et éliminent de nombreux terroristes lors de combats acharnés et trouvent de nombreuses armes, a poursuivi l’armée israélienne. Ils ont notamment attaqué le quartier général militaire du Jihad islamique palestinien ainsi que celui du Hamas où de grandes quantités de cartouches, d'armes, de radios tactiques, d'équipements de vision nocturne, de cartes et d'informations de renseignement de grande valeur ont été découverts.