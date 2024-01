"Nous voyons des menaces que personne ne peut voir, depuis la mer" (Interview exclusive avec la Marine israélienne)

i24NEWS a eu l’opportunité d’interviewer des soldats de la Marine israélienne qui viennent juste de terminer leur formation d’officiers en pleine guerre, ainsi que leur commandant, le Lieutenant-colonel Daniel. Lors d’une cérémonie qui se tiendra cet après-midi, ils recevront leur certificat de fin d’année, un précieux sésame qui leur permettra de combattre dans les rangs de Tsahal. Ils nous ont expliqué les missions et le rôle essentiel de la Marine dans la guerre actuelle à Gaza.

Chaque année, des centaines de combattants suivent pendant cinq mois, la formation spéciale de la Marine, qui a lieu à Haïfa. L’ensemble des navires sont mobilisés pour défendre Israël, certains sont équipés de missiles tandis que d’autres sont là uniquement pour surveiller les menaces (Dvora). La majorité des bâteaux sont postés au large des côtes de Gaza, mais d’autres sont prêts à intervenir en mer Rouge, si les menaces des Houthis s'intensifient et, au Liban en cas d’attaque majeure du Hezbollah. En outre, plusieurs navires se trouvent dans la baie d’Eilat, au sud.

"J’enseigne aux soldats de manière minutieuse toute la technique pour qu’ils puissent mener à bien des missions ardues. La formation les met à rude épreuve avec des entraînements très physiques et de longues distances à parcourir. On leur inculque la résilience, le fait d’être prêts à l’inconnu, aux changements qui peuvent survenir sur le terrain mais aussi au manque d’informations concernant les opérations. On met l’accent sur la capacité d’adaptation rapide aux situations, et surtout on les exhorte de ne jamais abandonner, quoi qu’il arrive, ils doivent aller jusqu’au bout", déclare le Lieutenant-colonel Daniel, responsable de la formation des soldats de la flottille de navires lance-missiles (flottille 3). Il s’agit de l'une des unités les plus opérationnelles de Tsahal qui attaque, défend et gère des missions spéciales.

IDF

L’unité mixte comprend des soldats issus de tous les secteurs de la société, dont des Druzes et 25% de femmes combattantes. "Ce chiffre est absolument remarquable et plutôt rare, elles font un travail exceptionnel; elles prennent la tâche très au sérieux, et sont très compétentes", affirme le Lieutenant-colonel Daniel.

"Pendant cette formation, nous rencontrons de nombreux défis, essentiellement sur le plan psychologique. C’est pour cela qu’ils nous préparent mentalement, mais aussi physiquement avec des opérations en mer. Nous avons beaucoup d’entraînements dont de la nage à haut niveau, qui sont combinés à des cours théoriques car les navires sont équipés de systèmes de pointe, très sophistiqués qu’il faut savoir utiliser. La Marine fait partie intégrante de la guerre à Gaza", a déclaré le sergent Amit, commandante de la formation, en charge des systèmes électriques des navires.

"Depuis toute petite, j’ai toujours eu un attrait particulier pour la mer, et les navires me passionnent. Avant même de rentrer à l’armée, je me suis intéressée à ce domaine en profondeur, et j’ai décidé assez naturellement de m’engager dans la marine", ajoute-t-elle.

IDF

D’ici quelques jours, les soldats qui ont fini la formation prendront part aux opérations menées depuis la mer, à Gaza. Environ une quarantaine de soldats sont présents sur chaque navire.

"Nous les avons bien préparés et ils attendent avec impatience ces missions. Nous sommes très fiers d’eux car ils ont achevé leur parcours avec des résultats extrêmement satisfaisants. Ils ont prouvé qu’ils étaient compatibles avec les attentes et les valeurs de Tsahal dont le travail d’équipe et la solidarité qui sont primordiaux en mer", souligne le sergent Amit.

"Pendant les jours difficiles, le fait de travailler ensemble et d’être là les uns pour les autres, comme une famille, nous a permis de tenir. Dans la Marine, l’incertitude quant à la situation est très présente, on ne sait pas combien de temps on va rester en mer, et cela est très difficile", surenchérit le caporal Yehuda, qui vient d’achever sa formation.

IDF

Les missions de la Marine iraélienne

Au large de Gaza, des navires attaquent en cas de besoin, en coordination avec l’armée de l’air et les troupes au sol. Grâce aux missiles de précision et aux canons, ils ciblent ainsi les terroristes et les éliminent. Les équipes sur les bâteaux aident également le reste des unités sur le terrain, qui sont proches du rivage.

"Personne d’autre ne voit ce que nous observons depuis la mer, nous possédons donc des capacités qui sont cruciales au bon déroulement des opérations à Gaza. Dans les premiers jours de la guerre, nous avons quasiment éliminé toute la Marine du Hamas en mer mais aussi sur les plages. Aujourd’hui, nous agissons davantage autour de Khan Yunès et dans le sud de Gaza. Nous aidons au mieux les troupes au sol grâce à nos équipements. Si un terroriste a encore la motivation de nous affronter en mer, il doit savoir qu’il sera tué directement, car de nombreux navires l’attendent", explique le Lieutenant-colonel Daniel.

IDF

Daniel affirme que depuis le 7 octobre, la formation est beaucoup plus intense pour les soldats qu’elle ne l’était auparavant, afin de les préparer à une guerre de longue haleine et complexe. Il relate également avoir constaté une motivation très importante chez les troupes qui veulent s’engager dans l’armée, car elles ressentent beaucoup de fierté de la part des proches et de la nation.

IDF

Tsahal s’efforce d’éviter à tout prix une confrontation avec le Hezbollah en préférant résoudre la guerre par la voie diplomatique; mais en cas d’attaque, la Marine est préparée à tout scénario et se tient prête à étendre ses actions au large du Liban. Plusieurs bâteaux sont actuellement postés dans la région nord pour dissuader toute tentative d’attaque et éviter la venue d'un navire ennemi ou de terroristes en mer qui feraient craindre un nouveau 7 octobre.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS