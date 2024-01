Le chef de la diplomatie am√©ricaine s'entretien de la guerre Isra√ęl-Hamas avec son homologue sud-africaine avant la d√©cision de la CIJ

Le secr√©taire d'√Čtat am√©ricain Antony Blinken et la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la Coop√©ration Naledi Pandor ont discut√© de la situation √† Gaza et de la n√©cessit√© de prot√©ger les vies civiles, d'assurer l'aide humanitaire et d'Ňďuvrer pour une paix r√©gionale durable qui garantit la s√©curit√© d'Isra√ęl et promeut la cr√©ation d'un √Čtat palestinien ind√©pendant. Blinken a exprim√© son soutien au droit d'Isra√ęl de garantir que les √©v√©nements terroristes du 7 octobre ne se reproduisent plus. Ils ont √©galement discut√© de l'importance de la coop√©ration entre les √Čtats-Unis et l'Afrique du Sud.