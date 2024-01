Les États-Unis créent un canal de communication avec Israël pour enquêter sur les victimes civiles à Gaza

Les Etats-Unis ont créé un canal avec Israël pour examiner les évènements à Gaza durant lesquels des civils ont été tués ou blessés par l'armée israélienne et des installations civiles prises pour cible, ont déclaré à Reuters deux responsables américains au fait du dossier. Ce canal a été mis en place à la suite d'une réunion qui s'est tenue au début du mois entre le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le cabinet de guerre israélien, au cours de laquelle le chef de la diplomatie US s'est dit préoccupé par les rapports "constants" faisant état de frappes israéliennes touchant des sites humanitaires ou ayant entraîné la mort de civils.

Lors de cette réunion, M. Blinken a déclaré au cabinet de guerre israélien que Washington avait besoin de réponses au sujet de ces allégations et qu'il cherchait un "canal fiable" par lequel les États-Unis pourraient soulever régulièrement ces questions avec les Israéliens, a déclaré l'un des responsables américains.

Ce canal est une réponse à la pression croissante exercée sur l'administration Biden concernant la mort de civils au cours des opérations militaires israéliennes à Gaza. Par le biais de ce canal, qui est actif depuis quelques semaines, Washington évoque avec les Israéliens "chaque incident spécifique préoccupant" lié à la campagne militaire d'Israël à Gaza. Les Israéliens enquêtent et font part de leurs conclusions aux Américains.

Dans certains cas, les Israéliens ont transmis des informations supplémentaires qui ont permis d'éclaircir un incident, tandis que dans d'autres, ils ont admis avoir "commis une erreur", ont indiqué les sources de Reuters, sans donner plus de précisions. "Lorsque nous sommes informés d'incidents qui suscitent des inquiétudes, nous en parlons directement avec le gouvernement israélien et nous cherchons à obtenir des informations supplémentaires", a déclaré un porte-parole du département d'État.

Les États-Unis ont récemment utilisé ce canal pour obtenir des détails sur ce que l’ONU a qualifié d’attaque israélienne sur l’un de leurs complexes à Gaza abritant des Palestiniens déplacés. Israël a nié être responsable de la frappe.