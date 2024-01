Journée internationale de l'Holocauste : "Le massacre du Hamas du 7 octobre nous a ramenés à ces temps sombres" (Ambassadrice d'Israël à l'ONU)

L'Ambassadrice d'Israël auprès des Nations Unies à Genève, Meirav Eilon Shahar s'est exprimée à l'occasion de la Journée internationale de l'Holocauste.

"Aujourd’hui est le jour où nous réfléchissons ensemble solennellement, honorant la mémoire des millions de vies innocentes volées pendant l’Holocauste, le chapitre le plus sombre de l’histoire de l’humanité. Aujourd’hui est un jour où nous nous souvenons du génocide sans précédent du peuple juif, total et systématique, perpétré par l’Allemagne nazie et ses collaborateurs", a-t-elle dit.

"Nous nous unissons non seulement pour nous souvenir des horreurs du passé, mais aussi pour réfléchir au courage inimaginable dont ont fait preuve ceux qui ont souffert ; ceux qui ont affronté une cruauté indescriptible avec une force inébranlable. Nous sommes unis dans la nécessité d’affronter le passé afin de façonner un avenir meilleur. L’Holocauste n’a pas commencé avec des massacres industrialisés, il a commencé bien plus tôt, avec des pogroms à travers l’Europe. Cela a commencé lorsque la déshumanisation, les passages à tabac et les meurtres du peuple juif sont devenus monnaie courante", a-t-elle poursuivi.

"Le massacre du Hamas du 7 octobre nous a ramenés un instant à ces temps sombres. À l’aube, les terroristes sont entrés en Israël et au crépuscule, plus de 1 200 personnes avaient été tuées et des centaines emmenées à Gaza, il en reste 136 encore sur place. Et une fois de plus, on dit au peuple juif que sa vie n’a pas d’importance. Que leur souffrance doit être contextualisée. Que leur viol ne mérite pas une condamnation mondiale", a poursuivi l'ambassadrice.

"Cette indifférence à l’égard des souffrances de notre peuple, alors que le Hamas brûlait vives des familles entières dans leurs maisons, est la même indifférence qui a permis au monde de détourner le regard il y a 80 ans. Malheureusement, cette indifférence sévit dans les salles mêmes dans lesquelles je parle aujourd'hui ; les organisations mêmes qui prêchent les droits de l’homme, les institutions mêmes nées des cendres de Birkenau, Sobibor ou Treblinka, établies sur le principe du plus jamais ça. Aujourd’hui, nous assistons une fois de plus à une montée brutale et spectaculaire de l’antisémitisme. Soyons clairs, cette hausse s’est produite le 7 octobre, le jour même où les Israéliens mouraient chez eux."

"Alors que les Juifs étaient assassinés dans leur lit, la haine des Juifs s’est intensifiée dans le monde entier. Nous devons agir de toute urgence pour garantir que le peuple juif puisse vivre en sécurité et que la vie juive puisse prospérer, que ce soit à Kfar Aza ou à Genève, à New York ou au kibboutz Beeri", a-t-elle affirmé.

"Nous devons considérer l’histoire comme une leçon. Les atrocités de l’Holocauste ont révélé jusqu’où l’humanité peut tomber. C’est un abîme de ténèbres, un rappel brutal des conséquences des préjugés, de la haine et de l’indifférence", a conclu Mme l'ambassadrice.

