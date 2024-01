Otages : "Le Hamas pose des conditions inacceptables en vue d'un accord" (responsables israéliens)

Au début de la semaine prochaine, un sommet sera convoqué dans l'une des capitales européennes pour lancer un nouvel accord en vue de la libération des otages israéliens aux mains du Hamas depuis 111 jours.

"Il n'existe actuellement aucune condition permettant l'ouverture de négociations, les conditions présentées par le Hamas sont inacceptables", affirment des responsables israéliens.

Les hauts responsables israéliens ont déclaré que même les médiateurs comprennent que ces conditions sont impossibles et que Sinwar et le Hamas ont renforcé leurs exigences dans les négociations. Ils exigent un retrait israélien total de la bande de Gaza et des garanties du maintien au pouvoir du Hamas après la guerre.

Entre autres, le Premier ministre du Qatar, le chef de la CIA et le chef du Mossad Barnea devraient participer au sommet. Ils se réuniront en Europe pour voir si, malgré les conditions difficiles, une percée en vue d'un accord peut encore être réalisée. Un haut responsable israélien impliqué dans les négociations a déclaré à Channel 12 que "nous ne devons en aucun cas accepter ces conditions, sinon tous les pays de la région comprendront qu'Israël peut être renversé grâce aux prises d'otages".

Ce vendredi, le Hamas a publié une vidéo de propagande montrant trois otages, Doron Steinbracher, Karina Ariev et Daniela Gilboa.