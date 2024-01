Un projet artistique unique déconstruit la haine antisémite

A la lumière de la guerre actuelle en Israël, l'artiste Roni Kadesh a créé un projet très innovant, inspiré de la haine antisémite qui a déferlé sans aucune limite dès le 7 octobre. A travers des photos et des vidéos inédites, elle déconstruit les préjugés et les atteintes au peuple juif et israélien. Ce projet visuel a pour objectif de sensibiliser le public au choix des mots, à leur portée et à leur sens, avertissant du danger de l'ignorance et ses conséquences.

"Ce qui nous a vraiment touchés, c'est de voir tant de gens passer leurs journées à cracher leur méconnaissance, leurs paroles vides de sens et leur haine pure et simple – que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les campus universitaires ou dans la rue. À bien des égards, ils sont plus effrayants que les terroristes du Hamas, ils sont dangereux car ils nous privent du sens des mots et tuent ainsi la vérité", a déclaré Roni Kadesh.

"Aucun Israélien ou Palestinien ne peut les prendre au sérieux. Ce sont des idiots pour certains, tandis que pour d’autres, ils n’ont tout simplement pas reçu suffisamment d’attention de la part de leurs parents. C'est pourquoi nous avons créé l'ICRW - Le Comité International pour la Réclamation des Mots, afin de leur fournir le miroir dont ils avaient besoin et rappeler à tous que chaque mot compte réellement", poursuit-elle.

Roni Kadesh

En collaboration avec une équipe exceptionnelle d'écrivains, de photographes, d'éditeurs et de designers, Roni a élaboré son projet. Dans les vidéos où des mannequins sont mises en scène, Roni insère des "phrases chocs" et revisite les slogans utilisés par les anti-Israël, en créant une œuvre alimentée par un décor original. Ce projet de plaidoyer se démarque par le fait qu’il est d’abord et avant tout artistique, avec une emphase visuelle et un message clair et percutant.

Sur les oeuvres on peut voir : "Awake the woke (réveillez les woke)" inscrit sur un masque de nuit pour les yeux, un livre intitulé "How to hate jews in 2024" (Comment haïr les Juifs en 2024" ou encore "Tears for Palestine" écrit sur une boîte de mouchoirs. Tous ces slogans sont ensuite repris à la faveur d'Israël, pour faire taire ceux qui les véhiculent afin de nourrir la haine antisémite.

Roni Kadesh

"Pendant la guerre, je me suis repliée sur moi-même avec une terrible impression d’impuissance face à tout ce qui se passait. Je me couchais tous les soirs avec le sentiment de ne pas contribuer suffisamment à l'effort de guerre et je ne pouvais plus supporter cela", explique Roni Kadesh à i24NEWS.

"J’ai été stupéfaite par la distorsion de la réalité et la déformation des mots et des concepts que les gens ont adapté à un récit anti-israélien. Je me suis demandé si les gens qui défilent dans les manifestations et crient 'From the river to the sea' comprennent qu'ils appellent à la destruction de l'État juif. Je me suis aussi posé la question de savoir si ceux qui se disent appartenir au courant Woke mais justifient le viol sous couvert de 'résistance' et si les universitaires éclairés financés par les riches du monde arabe comprennent parfaitement les contenus, les mots et les concepts qu'ils emploient", dit-elle.

Roni Kadesh

Roni affirme avoir voulu cibler en priorité les manifestants anti-Israël mobilisés majoritairement à travers l’Europe mais aussi aux Etats-Unis et dans plusieurs villes du monde.

"En premier lieu, je souhaitais atteindre les universitaires avec leurs opinions biaisées, les organisations de femmes qui ne se sont pas pressées de condamner les viols du Hamas contre les Israéliennes et quiconque qui alimentait le contenu anti-israélien sur Internet. Puis au fil du temps, j'ai compris qu'il était important que les Israéliens découvrent eux-aussi ce projet", affirme Roni.

Roni Kadesh

"En définitive, j’adresse également mes oeuvres aux artistes israéliens, et à la nation toute entière, pour montrer qu’il existe du contenu expliqué sous un angle différent, au profit de la conscience nationale et dans l'espoir que notre fierté ne s’éteigne pas", a conclu Roni.

Le projet est à découvrir sur la page Instagram de Roni : Thefuyastudios, mais aussi sur le site Internet. Il a été réalisé en collaboration avec Les Studios Fuya, Bar Maor, Yaron Brizman, Adam Horvitch, Noga Reved, Ronny Levi-Elinsky, Chen Pearl, Ora Mincheva, Tara Hayot, Karin Eckerling, David Laxer, Noy Huri, Eden Adel Schneider, Orit Sabbag et Hagalil 1.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS

