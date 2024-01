Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir pour évoquer la décision de la CIJ sur la guerre à Gaza

Le Conseil de s√©curit√© des Nations Unies tiendra une session la semaine prochaine, suite √† la d√©cision de la Cour internationale de justice (CIJ) enjoignant Isra√ęl de pr√©venir "tout acte g√©nocidaire" contre les Palestiniens √† Gaza, a annonc√© la pr√©sidence du Conseil. La rencontre de mercredi, initi√©e par l'Alg√©rie, vise √† conf√©rer "un effet contraignant √† la d√©cision de la CIJ concernant les mesures provisoires appliqu√©es √† l'occupation isra√©lienne." La CIJ avait auparavant jug√©, par 15 voix contre 2, que les all√©gations de l'Afrique du Sud concernant la n√©cessit√© de prot√©ger les Palestiniens contre le g√©nocide √©taient "plausibles". Cependant, la Cour n'a pas adopt√© la mesure la plus urgente sollicit√©e par l'Afrique du Sud et la plus redout√©e par Isra√ęl : un cessez-le-feu imm√©diat et unilat√©ral qui aurait limit√© l'action militaire isra√©lienne et sugg√©r√© que la Cour consid√®re qu'un g√©nocide est actuellement en cours.