Otages : "Les conditions permettant l'ouverture de négociations pour un accord ne sont pas réunies" (responsables)

Avant un sommet crucial des chefs de renseignement prévu dans les prochains jours, de hauts responsables israéliens ont affirmé qu'il n'y avait "actuellement aucune condition permettant l'ouverture de négociations pour la libération des personnes enlevées", a rapporté la chaîne Kan 11 vendredi.

Ce sommet, qui réunira le chef du Mossad, le chef du Shin Bet, le chef de la CIA, le chef des renseignements égyptiens, et le Premier ministre du Qatar, vise à explorer des moyens de créer les conditions pour entamer des négociations ayant pour objectifs la libération des otages détenus dans la bande de Gaza et l'obtention d'un cessez-le-feu. Les responsables soulignent que le Hamas insiste sur le retrait des soldats israéliens de Gaza, pour mettre fin à la guerre, et demande des garanties internationales pour qu'Israël ne reprendra pas les combats. Selon eux, ces exigences sont perçues comme un moyen, pour le Hamas, de renforcer son pouvoir.

Avshalom Sassoni/Flash90

La rencontre des chefs des services de renseignement devrait se tenir à Paris, selon une source sécuritaire d'un État impliqué dans les négociations, corroborant ainsi les rapports de plusieurs médias américains. Par ailleurs, la Maison-Blanche a annoncé vendredi que le président Biden avait discuté avec l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, des "derniers événements en Israël et à Gaza, y compris des efforts de libération des otages enlevés par le Hamas", tout en précisant qu'aucune annonce "imminente" n'était à prévoir.