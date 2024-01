Le Hamas publie une vidéo montrant trois femmes détenues à Gaza

Le groupe terroriste Hamas a diffusé une vidéo de propagande vendredi, présentant des images de trois jeunes femmes otages dans la bande de Gaza. La vidéo de cinq minutes montre Daniella Gilboa, Karina Ariev et Doron Steinbrecher, clairement identifiées, plaidant pour que le gouvernement israélien les ramène chez elles. Bien que le Hamas affirme que la vidéo a été tournée au début de la semaine, aucune preuve n'a été fournie à cet effet.

Daniella Gilboa, 19 ans, avait été en contact avec sa famille le 7 octobre et avait envoyé des vidéos à son petit ami ce matin-là. La famille de Gilboa a pu l'identifier sur les vidéos diffusées par le Hamas plus tard dans la journée, qui montraient trois amies de Gilboa en captivité à Gaza. Les parents de Karina Ariev, également âgée de 19 ans, ont partagé une conversation téléphonique poignante avec leur fille ce matin-là, où elle a décrit un barrage de roquettes et de tirs. Plus tard, une vidéo du Hamas postée sur Telegram montrait trois jeunes femmes dans une jeep, entourées d'hommes parlant en arabe, avec Karina Ariev visible, le visage blessé et ensanglanté. Enfin, Doron Steinbrecher, 30 ans, infirmière vétérinaire, était dans son appartement à Kfar Aza lors de l'invasion de terroristes du Hamas. En contact avec sa famille et ses amis, elle a exprimé sa peur lorsque les terroristes sont arrivés dans son immeuble, avant d'envoyer un message vocal alarmant à ses amis.

Ces publications font partie d'une stratégie que Israël considère comme une guerre psychologique. Le Hamas détient actuellement 132 des 253 otages capturés lors de son attaque meurtrière contre Israël le 7 octobre, dont 14 femmes. Il a régulièrement diffusé des vidéos d'otages suppliant d'être libérés, dans le but de faire pression sur Israël pour obtenir la fin de la guerre et d'importantes concessions.

La dernière vidéo de ce genre, diffusée le 15 janvier, montrait les otages Itay Svirsky, Noa Argamani et Yossi Sharabi. Israël a annoncé le lendemain que Svirsky et Sharabi avaient été tués en captivité par le Hamas.