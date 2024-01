Journée internationale de l'Holocauste : Biden dénonce la "minimisation" des attaques du 7 octobre

À la veille de la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste, le président américain Joe Biden a mis en garde contre la montée alarmante de l'antisémitisme après l'attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre, ainsi que contre les efforts déployés par certains pour minimiser ce qui s'est passé ce jour-là. M. Biden, qui a lancé la première stratégie nationale américaine de lutte contre l'antisémitisme en mai 2023, a déclaré vendredi que la nécessité de se souvenir de l'Holocauste et du "fléau de l'antisémitisme" était plus pressante que jamais après l'attaque du Hamas qui a fait 1 200 morts, soit la plus grande perte de vies humaines en une seule journée depuis la création d'Israël en 1948.

https://twitter.com/i/web/status/1750999392885108982 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"À la suite du massacre perpétré par le Hamas, nous avons assisté à une montée alarmante d'un antisémitisme méprisable dans notre pays et à l'étranger, qui fait resurgir les cicatrices douloureuses de millénaires de haine et de génocide à l'encontre du peuple juif. C'est inacceptable", a déclaré M. Biden dans un communiqué. "Nous ne pouvons pas nous souvenir de tout ce que les survivants juifs de l'Holocauste ont vécu et rester silencieux lorsque les juifs sont attaqués et ciblés à nouveau aujourd'hui", a-t-il déclaré, appelant à une riposte énergique contre le déni de la Shoah et "les efforts visant à minimiser les horreurs que le Hamas a perpétrées le 7 octobre, en particulier son utilisation effroyable et impardonnable du viol et de la violence sexuelle pour terroriser les victimes".

Biden a ajouté que son administration continuait à condamner et à combattre l'antisémitisme, tout en œuvrant à la libération des derniers otages détenus par le Hamas, et exhorté les Américains à faire leur part pour combattre la haine sous toutes ses formes. "Il est de notre responsabilité morale commune de nous opposer à l'antisémitisme et à la violence alimentée par la haine dans notre pays et à l'étranger, et de concrétiser la promesse 'Plus jamais ça'", a souligné le président américain.

Affirmant que les Juifs et les Israéliens sont "proches de nos cœurs", M. Biden a déclaré que son administration "s'engageait à perpétuer les leçons de la Shoah, à lutter contre l'antisémitisme et toutes les formes de violence alimentées par la haine... "Et nous nous souvenons de la force, de l'esprit et de la résistance durables du peuple juif, même dans les moments les plus sombres", a-t-il encore affirmé.